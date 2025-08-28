Суд Колумбии приговорил подростка к 7 годам заключения за убийство сенатора Урибе

Следствие установило, что несовершеннолетний был завербован преступной группой для осуществления атаки. В день нападения он получил пистолет Glock от сообщников и открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборной встречи в западном районе Боготы Фонтибон. Охрана политика задержала стрелка на месте преступления и передала его полиции.