Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Колумбии приговорил подростка к 7 годам заключения за убийство сенатора Урибе

Колумбийский суд приговорил 15-летнего подростка к семи годам заключения в специализированном учреждении для несовершеннолетних за убийство сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая. Как сообщает Генеральная прокуратура страны, подросток полностью признал вину в ходе слушаний 4 августа, согласившись с обвинениями в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Источник: Life.ru

Следствие установило, что несовершеннолетний был завербован преступной группой для осуществления атаки. В день нападения он получил пистолет Glock от сообщников и открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборной встречи в западном районе Боготы Фонтибон. Охрана политика задержала стрелка на месте преступления и передала его полиции.

Помимо несовершеннолетнего, по делу проходят пятеро взрослых подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали и подготовили убийство.

Напомним, вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая произошло в июле в столице Колумбии. 11 августа он скончался в больнице.