Суд Колумбии приговорил подростка к 7 годам заключения за убийство сенатора Урибе

Следствие установило, что несовершеннолетний был завербован преступной группой для осуществления атаки. В день нападения он получил пистолет Glock от сообщников и открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборной встречи в западном районе Боготы Фонтибон. Охрана политика задержала стрелка на месте преступления и передала его полиции.
Помимо несовершеннолетнего, по делу проходят пятеро взрослых подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали и подготовили убийство.
Напомним, вооружённое нападение на сенатора Мигеля Урибе Турбая произошло в июле в столице Колумбии. 11 августа он скончался в больнице.