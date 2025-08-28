C Ходорковского взыскивают средства в пользу бюджета РФ с 2005 года

В мае 2005 года Мещанский суд Москвы признал Ходорковского и экс-главу банка «Менатеп» Платона Лебедева виновными по шести статьям УК, включая мошенничество, хищение государственных средств и крупные хищения апатитового концентрата, уклонение от налогов, а также неоднократное игнорирование решений арбитражных судов. Им назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы, однако Мосгорсуд позже сократил срок до восьми лет. В 2010 году Хамовнический суд вынес новый приговор, увеличивший срок заключения до 14 лет.