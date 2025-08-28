Ричмонд
C Ходорковского взыскивают средства в пользу бюджета РФ с 2005 года

По официальным данным, сумма долга на сегодняшний день приближается к 17,5 миллиарда рублей.

Источник: Аргументы и факты

С 2005 года судебные приставы добиваются взыскания денежных средств в пользу бюджета России с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.

Об этом свидетельствуют материалы судебных дел и документы службы приставов, изученные РИА Новости.

В мае 2005 года Мещанский суд Москвы признал Ходорковского и экс-главу банка «Менатеп» Платона Лебедева виновными по шести статьям УК, включая мошенничество, хищение государственных средств и крупные хищения апатитового концентрата, уклонение от налогов, а также неоднократное игнорирование решений арбитражных судов. Им назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы, однако Мосгорсуд позже сократил срок до восьми лет. В 2010 году Хамовнический суд вынес новый приговор, увеличивший срок заключения до 14 лет.

Первое исполнительное производство началось на основании листов, выданных Мещанским районным судом в рамках уголовного дела против Ходорковского и Лебедева. По официальным данным, сумма долга, подлежащего взысканию с Ходорковского, на сегодняшний день приближается к 17,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой были разблокированы.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.