C Ходорковского взыскивают средства в пользу бюджета РФ с 2005 года

С 2005 года судебные приставы добиваются взыскания денежных средств в пользу бюджета России с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.
Об этом свидетельствуют материалы судебных дел и документы службы приставов, изученные РИА Новости.
В мае 2005 года Мещанский суд Москвы признал Ходорковского и экс-главу банка «Менатеп» Платона Лебедева виновными по шести статьям УК, включая мошенничество, хищение государственных средств и крупные хищения апатитового концентрата, уклонение от налогов, а также неоднократное игнорирование решений арбитражных судов. Им назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы, однако Мосгорсуд позже сократил срок до восьми лет. В 2010 году Хамовнический суд вынес новый приговор, увеличивший срок заключения до 14 лет.
Первое исполнительное производство началось на основании листов, выданных Мещанским районным судом в рамках уголовного дела против Ходорковского и Лебедева. По официальным данным, сумма долга, подлежащего взысканию с Ходорковского, на сегодняшний день приближается к 17,5 миллиарда рублей.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.