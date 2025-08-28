Под Волгоградом загорелось локомотивное депо из-за атаки украинских дронов: карта ударов ВСУ на 28 августа

Кореняко проинформировал о введении ограничений в аэропортах Саратова и Сочи в 02:02 по московскому времени, а работа аэропорта Самары была приостановлена на прием и отправку рейсов в 02:49. Ранее, 27 августа в 22:12 по московскому времени, аналогичные меры были приняты в отношении аэропорта Волгограда. Все четыре аэропорта все еще временно не принимают и не отправляют рейсы.