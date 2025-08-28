Ричмонд
Под Волгоградом загорелось локомотивное депо из-за атаки украинских дронов: карта ударов ВСУ на 28 августа

Украинская сторона в ночь на 28 августа предприняла попытки атаки на несколько российских регионов. Вечером накануне Минобороны РФ сообщило о 13 сбитых беспилотниках ВСУ над несколькими областями России. Ночью Украина атаковала Волгоградскую область, Крым и Запорожскую область. Росавиация для обеспечения безопасности пассажирских самолетов ввела временные ограничения в четырех аэропортах. Сейчас рейсы не принимают и не отправляют в Волгограде, Саратове, Сочи и Самаре. Карта атак украинских дронов — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали несколько регионов России.

Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.

Волгоградская область.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с заявлением по поводу событий в регионе. По его словам, подразделения ПВО Минобороны РФ отражали ночью масштабную атаку беспилотников, нацеленную на объекты транспортно-логистической инфраструктуры региона. Согласно предварительным данным, в результате падения фрагментов одного из дронов возник пожар в техническом сооружении локомотивного депо города Петров Вал Камышинского района. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших, по словам губернатора, нет.

Белгородская область.

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 27 августа два беспилотника были зафиксированы над территорией Белгородской области, еще два — в районе акватории Черного моря. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны России.

Ростовская область.

Также в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени вчера дежурные подразделения ПВО перехватили и ликвидировали семь беспилотников, запущенных с территории Украины, над Ростовской областью. Такую информацию опубликовало Минобороны РФ.

Смоленская область.

Кроме того, в тот же период 27 августа один украинский дрон был уничтожен над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав пост в официальном telegram-канале.

Крым.

Крым также подвергается атаке беспилотников — над регионом замечены десятки дронов. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Разин. Минобороны РФ пока не давало комментариев. Накануне вечером, как сообщили в ведомстве, над полуостровов был сбит один БПЛА.

Запорожская область.

В Токмаке и его окрестностях зафиксированы громкие звуки. По предварительной информации, российские средства ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Ограничения в аэропортах.

Аэропорты в Саратове, Сочи и Самаре были временно приостановлены для осуществления полетов. Об этом в своем telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, введение ограничительных мер обусловлено необходимостью обеспечения безопасности авиасообщения.

Кореняко проинформировал о введении ограничений в аэропортах Саратова и Сочи в 02:02 по московскому времени, а работа аэропорта Самары была приостановлена на прием и отправку рейсов в 02:49. Ранее, 27 августа в 22:12 по московскому времени, аналогичные меры были приняты в отношении аэропорта Волгограда. Все четыре аэропорта все еще временно не принимают и не отправляют рейсы.

