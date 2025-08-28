Приговоренный в России британский наемник рвется вернуться в ВСУ

«Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить», — говорится в сообщении Фрайзера Оуэна Гуда в Instagram*, данные приводит РИА Новости. В последующих публикациях наемник заявил, что якобы прибыл защищать народ Украины, при этом он выразил недовольство использованием FPV-дронов. Последние видеоматериалы с участием британца появились в соцсетях 8 и 18 августа: на кадрах он находится среди украинских военных, а на фоне слышна стрельба.