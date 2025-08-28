Приговоренный в России британский наемник рвется вернуться в ВСУ

Наемник из Британии Гуд признавался, что просто «любит убивать».
Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима, вновь вступил в ряды ВСУ. Об этом со ссылкой на публикации Гуда в социальной сети Instagram* (запрещена в России, принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).
«Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить», — говорится в сообщении Фрайзера Оуэна Гуда в Instagram*, данные приводит РИА Новости. В последующих публикациях наемник заявил, что якобы прибыл защищать народ Украины, при этом он выразил недовольство использованием FPV-дронов. Последние видеоматериалы с участием британца появились в соцсетях 8 и 18 августа: на кадрах он находится среди украинских военных, а на фоне слышна стрельба.
Ранее в своих постах Гуд признавался в агрессивном поведении и склонности к насилию. Он отмечал, что скучает по боям и временам, когда «глядя на любого человека, видел смерть и кровь», а самые ожесточенные столкновения называл лучшими моментами своей жизни. После публикаций российских СМИ доступ к страницам Гуда в соцсетях был ограничен.
Верховный суд ДНР в марте 2025 года заочно приговорил Гуда к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины. По данным следствия, с марта 2022 по январь 2025 года британец служил в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины, затем воевал в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ против российских военнослужащих на территории ДНР. Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российская армия продолжит их уничтожение по всей Украине.