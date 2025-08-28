Во Владивостоке спасли ребенка из Китая, выпавшего из окна гостиницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа, ФедералПресс. Во Владивостоке медики спасли четырехлетнего мальчика из Китая, получившего тяжелые травмы после падения с четвертого этажа. Несчастный случай произошел 25 августа — семья ребенка находилась в городе как туристы и остановилась в одной из местных гостиниц, где мальчик выпал из окна.