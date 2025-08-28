Во Владивостоке спасли ребенка из Китая, выпавшего из окна гостиницы

«Мальчик находился в отделении реанимации сутки под постоянным наблюдением. Благодаря подобранному лечению гематомы начали рассасываться, состояние пациента стабилизировалось, наблюдается положительная динамика», — рассказала нейрохирург Владивостокской клинической больницы № 2 Оксана Суздалева.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в Тысячекоечную больницу. Врачи сразу провели диагностику и установили, что у мальчика серьезные травмы: перелом височной кости черепа, эпидуральная и субдуральная гематомы, а также ушибы лица.