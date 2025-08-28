Искусанному хаски в Сочи мальчику оформляют инвалидность после выписки

Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски сгрызли школьнику лицо. Его доставили в местную больницу, а потом перевезли в Москву. В начале марта ребёнок пришёл в себя и начал разговаривать. Близкие говорят, что его состояние с каждым днём всё лучше. В апреле школьник впервые смог выйти на улицу после множества операций. Хозяину собак назначили наказание. А самих псов усыпили.