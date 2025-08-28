Искусанному хаски в Сочи мальчику оформляют инвалидность после выписки

«Мы выписались на полгода. Сейчас у нас реабилитация, и после новогодних праздников мы возвращаемся для прохождения дальнейших операций по восстановлению верхней губы и пластики носа… Инвалидность оформляем. У нас в выписке от врачей рекомендация, и будут делать инвалидность ему», — сказал Королёв.
По словам отца мальчика, ребёнку необходим регулярный уход за трахеостомической трубкой, для чего медицинское учреждение предоставило им бесплатно специальный аппарат и все нужные расходные материалы. Также Королёв добавил, что мальчик перешёл в четвёртый класс и будет продолжать обучение в дистанционном формате.
Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски сгрызли школьнику лицо. Его доставили в местную больницу, а потом перевезли в Москву. В начале марта ребёнок пришёл в себя и начал разговаривать. Близкие говорят, что его состояние с каждым днём всё лучше. В апреле школьник впервые смог выйти на улицу после множества операций. Хозяину собак назначили наказание. А самих псов усыпили.