Выяснилось, что пловец Свечников при заплыве в Босфоре плыл не в ту сторону

«Я крикнул ему 10−15 раз: “Брат, брат!”. Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», — поделился Шамильоглу.