Выяснилось, что пловец Свечников при заплыве в Босфоре плыл не в ту сторону

Участник международного заплыва через Босфор, в ходе которого пропал россиянин Николай Свечников, рассказал изданию Milliyet, что спортсмен двигался по неверному маршруту.
По словам турецкого пловца-любителя Хаяти Шамильоглу, он пересекся с мужчиной в середине пролива и заметил, что тот направляется на юго-восток.
«Я крикнул ему 10−15 раз: “Брат, брат!”. Он меня услышал. Он направился ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо», — поделился Шамильоглу.
Он припомнил, что Свечников сделал жест, будто говоря: «Я сам знаю, что делать, не мешай», и продолжил движение в прежнем направлении.
Шамильоглу подчеркнул, что в ходе массовых стартов пловцы нередко отклоняются от курса, и в таких случаях стражи порядка на катерах помогают им скорректировать путь. Узнав об исчезновении спортсмена, он немедленно связался со спасательными службами и сообщил координаты места, где видел пропавшего.
29-летний российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время массового пересечения Босфора. Спортсмен не достиг финиша, однако организаторы обнаружили это лишь спустя несколько часов. Полиция изначально отказалась немедленно начинать поиски, сославшись на процедуры. Позже выяснилось, что на старте соревнований отсутствовали спасательные лодки, а медицинский контроль участников был проведен крайне бегло.
Читайте также: Появились новые детали о поисках пропавшего в Босфоре российского пловца.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.