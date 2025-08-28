Ричмонд
В Красноярском крае рабочий погиб при обрушении в шахте

Им был 30-летний гражданин Узбекистана.

В Курагинском районе на территории АО «Артемовский рудник» в результате обрушения горной породы погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Трагедия произошла 26 августа. По предварительным данным, 30-летний гражданин Узбекистана выполнял работы по бурению горных пород для их последующего укрепления. В этот момент произошло обрушение. Мужчина оказался под завалами. От полученных травм он скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что шахта работала в штатном режиме. В момент происшествия в ней находились еще 48 человек. Сейчас на аварийном участке выставлены посты безопасности.

Прокуратура проверит соблюдение работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности. К проверке также привлечены специалисты краевой инспекции труда и Ростехнадзора.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.