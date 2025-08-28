В Красноярском крае рабочий погиб при обрушении в шахте

Трагедия произошла 26 августа. По предварительным данным, 30-летний гражданин Узбекистана выполнял работы по бурению горных пород для их последующего укрепления. В этот момент произошло обрушение. Мужчина оказался под завалами. От полученных травм он скончался на месте.