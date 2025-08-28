Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае вспыхнул пожар после предположительной атаки БПЛА

Возгорание, спровоцированное чередой взрывов, произошло в поселке Афипский, расположенном в Краснодарском крае.

Возгорание, спровоцированное чередой взрывов, произошло в поселке Афипский, расположенном в Краснодарском крае. Согласно предварительным данным, населенный пункт подвергся атаке с применением беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Соответствующую информацию распространяет издание Life, ссылаясь на данные Telegram-канала Shot.

Как сообщают местные жители, около трех часов ночи по московскому времени они были разбужены громкими звуками. В общей сложности очевидцы насчитали от шести до восьми мощных взрывов. Вслед за этим в районе одного из промышленных объектов начался масштабный пожар, утверждается в публикации.

Ранее в ночь на 28 августа 2025 года официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на работу аэропортов в Саратове и Сочи в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании технического сооружения на территории региона, вызванном падением обломков беспилотного летательного аппарата.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени 27 августа средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 13 дронов самолётного типа ВСУ в воздушном пространстве над Ростовской, Белгородской, Смоленской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

Читайте также: В Волгоградской области загорелось здание после падения обломков дрона.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше