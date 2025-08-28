В Краснодарском крае вспыхнул пожар после предположительной атаки БПЛА

Возгорание, спровоцированное чередой взрывов, произошло в поселке Афипский, расположенном в Краснодарском крае. Согласно предварительным данным, населенный пункт подвергся атаке с применением беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Соответствующую информацию распространяет издание Life, ссылаясь на данные Telegram-канала Shot.
Как сообщают местные жители, около трех часов ночи по московскому времени они были разбужены громкими звуками. В общей сложности очевидцы насчитали от шести до восьми мощных взрывов. Вслед за этим в районе одного из промышленных объектов начался масштабный пожар, утверждается в публикации.
Ранее в ночь на 28 августа 2025 года официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на работу аэропортов в Саратове и Сочи в целях обеспечения безопасности воздушного движения.
Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возгорании технического сооружения на территории региона, вызванном падением обломков беспилотного летательного аппарата.
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени 27 августа средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 13 дронов самолётного типа ВСУ в воздушном пространстве над Ростовской, Белгородской, Смоленской областями, а также над акваторией Чёрного моря.
