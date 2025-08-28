Ричмонд
WP: эксперта ЦРУ лишили допуска к секретным данным после встречи Путина и Трампа

Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сотрудника ЦРУ лишили допуска к секретной информации.

«Кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. Сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять “престижный пост”, назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что лишение допуска стало неожиданностью не только для самой сотрудницы, но и для ее коллег, поскольку ранее она не подвергалась дисциплинарным взысканиям и имела безупречную репутацию. Кроме того, по информации издания, после инцидента в ЦРУ были усилены внутренние проверки сотрудников, работавших на российском направлении.

