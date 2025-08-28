Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Налетчик на полицейских в Москве был в состоянии наркотического опьянения

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудников полиции в столице, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудников полиции в столице, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

— При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, — рассказал собеседник ТАСС.

Мужчина, который напал с ножом на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве, оказался членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). 25-летний Шеравган Кунджумов** вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Он родился в Саратове, получил гражданство, но, по материалам, собранным следствием еще в 2017-м, всегда придерживался радикальных взглядов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории России.

**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.