СМИ: Налетчик на полицейских в Москве был в состоянии наркотического опьянения

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападении на сотрудников полиции в столице, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, — рассказал собеседник ТАСС.
Мужчина, который напал с ножом на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве, оказался членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). 25-летний Шеравган Кунджумов** вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Он родился в Саратове, получил гражданство, но, по материалам, собранным следствием еще в 2017-м, всегда придерживался радикальных взглядов.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории России.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.