СМИ: Налетчик на полицейских в Москве был в состоянии наркотического опьянения

Мужчина, который напал с ножом на сотрудников полиции на Щелковском шоссе в Москве, оказался членом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). 25-летний Шеравган Кунджумов** вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Он родился в Саратове, получил гражданство, но, по материалам, собранным следствием еще в 2017-м, всегда придерживался радикальных взглядов.