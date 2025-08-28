Ричмонд
Украинские беспилотники атаковали Петров Вал в Волгоградской области

Из-за атаки БПЛА загорелось здание депо в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, возгорание технического сооружения локомотивного депо в населённом пункте Петров Вал произошло вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Сейчас пожар уже потушен.

«Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области», — рассказал губернатор, чьи слова цитирует Telegram-канал администрации региона.

Уточняется, что в результате падения обломков беспилотника в Петровом Валу загорелось помещение локомотивного депо. Обошлось без человеческих жертв.

Ранее ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Волгоградскую область с помощью дронов в ночь на 23 августа. Тогда несколько ЖД рейсов были задержаны после ночной атаки.

