Украинские беспилотники атаковали Петров Вал в Волгоградской области

По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, возгорание технического сооружения локомотивного депо в населённом пункте Петров Вал произошло вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Сейчас пожар уже потушен.
«Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области», — рассказал губернатор, чьи слова цитирует Telegram-канал администрации региона.
Уточняется, что в результате падения обломков беспилотника в Петровом Валу загорелось помещение локомотивного депо. Обошлось без человеческих жертв.
Ранее ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Волгоградскую область с помощью дронов в ночь на 23 августа. Тогда несколько ЖД рейсов были задержаны после ночной атаки.