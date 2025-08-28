Может быть еще жива: эксперт оценил шанс спустить Наговицину с помощью БПЛА

Оператор дрона, снявший на видео застрявшую на пике Победы в Киргизии на высоте свыше 7 000 метров российскую альпиниску Наталью Наговицину, считает, что женщина может быть еще жива, и просит дать ему еще одну возможность запустить коптер к ее палатке.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил aif.ru, почему дроны не могли помочь Наговициной в доставке продовольствия и горелки, а также есть ли шанс спустить женщину с помощью БПЛА.
Спасатели сделали все возможное.
«Концепция о том, что дроны могли спасти россиянку Наговицину на пике Победы в Киргизии на высоте 7100 метров, звучит достаточно оправдано. Мы даже видели кадры с использованием небольшого дрона, который смог туда долететь. Но нужно понимать несколько важных ключевых моментов. Законы физики никто не отменял, воздух на такой высоте разряжен, поэтому не все БПЛА могут взлетать на такую высоту. Еще важно понимать, что в горах сильные ветра, что тоже является достаточно серьезной проблемой», — отметил Кондратьев.
При текущих условиях спасатели сделали все, что было возможно, сказал эксперт.
«Они осуществили разведку, взлетели на высоту и сняли, что она была жива, махала рукой из палатки. Могли ли ей доставить воду, еду, горелки и кислород туда? Однозначно нет. В данный момент таких беспилотников для полетов в высокогорье единицы, они на уровне, скажем так, пилотных, тестовых образцов», — пояснил Кондратьев.
Существуют ли дроны для спуска людей с высоты.
В России есть прототипы беспилотников, с помощью которых можно спускать людей с высоты, но пока об их применении в столь сложных спасательных операциях не идет речи, отметил Кондратьев.
«Нужно понимать, что для эвакуации Натальи с высоты 7100 метров вниз нужен был бы большой беспилотный комплекс, тяжелый, вертолетного типа. Такие беспилотные комплексы у России есть, но они на уровне прототипов, разработок. Еще технология не созрела для решения таких очень сложных спасательных задач, когда даже люди и вертолеты не в состоянии были оказать ей помощь», — пояснил он.
По мнению эксперта, возможность спускать застрявших в горах альпинистов с помощью дронов появится не раньше, чем через 5−7 лет.
Признаков жизни не обнаружено.
В августе 2025 года Пик Победы снова стал местом трагедии. Наталья Наговицына, российская альпинистка, повредила ногу на высоте 7 200 метров 12 августа и не смогла продолжить спуск. Её оставили на высоте, надеясь, что она сможет выжить. Но, к сожалению, спасти её не удалось.
Попытка помочь Наговицыной стала роковой для Луки Синигальи. 15 августа он дважды поднимался к ней, передавая снаряжение. На обратном пути он умер от отёка мозга и переохлаждения.
Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиоглу, два иранских альпиниста, погибли во время спуска 12−13 августа, встретив по пути Наталью Наговицыну. Их тела так и не были найдены.
Через две недели спасательная операция была завершена. Дроны не смогли долететь из-за плохой видимости, а вертолёты оказались неэффективными: один совершил жёсткую посадку, а второй эвакуировался после первого рейса из-за ухудшения погоды.
Представители МЧС и эксперты считают, что Наталья Наговицына, вероятно, погибла. Выживание на такой высоте без возможности эвакуации практически невозможно.
Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку на пике Победы, где остается Наталья Наговицина, и сообщил 27 августа, что признаков жизни там не обнаружено.
Тело альпинистки, если и будут забирать, то, вероятно, только в следующем сезоне.
Более ранние трагедии на Пике Победы.
В 2023 году группа российских альпинистов, включая Дмитрия Павленко, пропала без вести. Последнее их местоположение было зафиксировано на высоте около 7 300 метров. Предполагается, что они могли стать жертвами лавины. Поиски не дали результатов.
В 2019 году Александр Чехулин, Андрей Корнеев и Мурад Отепбаев погибли, пытаясь пересечь Пик Победы. Один из них скончался от отёка лёгких на высоте около 6 900 метров, после чего группа попала под лавину.
В одной из советских экспедиций в 1960 году лавина унесла жизни 10 альпинистов во время акклиматизационного выхода. Тела погибших пришлось спускать с большими усилиями.
В общей сложности с момента первых восхождений на Пик Победы погибло более 70 человек, тела многих из них так и не удалось найти. Гора считается одной из самых опасных в Тянь-Шане.
Почему Пик Победы так опасен?
Пик Победы — это самый северный семитысячник, который отличается экстремально низкими температурами, ураганными ветрами и резкими изменениями погоды.
Для восхождения на Пик Победы есть всего 3−4 дня, и если упустить это время, могут начаться лавины и ухудшиться погода.
Технически маршрут не считается сложным, но именно суровые погодные условия и климат создают основные риски.