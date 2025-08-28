Может быть еще жива: эксперт оценил шанс спустить Наговицину с помощью БПЛА

«Концепция о том, что дроны могли спасти россиянку Наговицину на пике Победы в Киргизии на высоте 7100 метров, звучит достаточно оправдано. Мы даже видели кадры с использованием небольшого дрона, который смог туда долететь. Но нужно понимать несколько важных ключевых моментов. Законы физики никто не отменял, воздух на такой высоте разряжен, поэтому не все БПЛА могут взлетать на такую высоту. Еще важно понимать, что в горах сильные ветра, что тоже является достаточно серьезной проблемой», — отметил Кондратьев.