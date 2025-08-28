Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске курьер из Приморья обманул пенсионеров на миллионы

Молодой приезжий собирал у пожилых хабаровчан наличные по звонкам от «операторов связи».

В Хабаровске полиция задержала 19-летнего приезжего из Приморского края, который действовал в качестве курьера для мошенников и похитил у трёх пенсионеров более трёх миллионов рублей.

По данным следствия, аферисты звонили пожилым хабаровчанам от имени операторов связи и объясняли, что нужно заменить номер телефона. В ходе разговора злоумышленники убеждали граждан сообщить паспортные данные и СНИЛС. Доверчивые пенсионеры передавали информацию, а затем получали звонки от «сотрудников правоохранительных органов», которые пугали потерю средств и требовали собрать наличные для передачи курьеру.

Злоумышленник приезжал в Хабаровск специально для этого и за курьерские услуги получал от 15 до 20 тысяч рублей. Во время обыска квартиры, арендованной фигурантом, полиция изъяла около 1,8 миллиона рублей, предназначенных для перевода мошенникам.

Предварительно установлена причастность задержанного к трём эпизодам мошенничества с общим ущербом для потерпевших свыше 3 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Хабаровску напоминают горожанам быть внимательными при звонках от неизвестных и не передавать личные данные посторонним.