В Хабаровске курьер из Приморья обманул пенсионеров на миллионы

В Хабаровске полиция задержала 19-летнего приезжего из Приморского края, который действовал в качестве курьера для мошенников и похитил у трёх пенсионеров более трёх миллионов рублей.
По данным следствия, аферисты звонили пожилым хабаровчанам от имени операторов связи и объясняли, что нужно заменить номер телефона. В ходе разговора злоумышленники убеждали граждан сообщить паспортные данные и СНИЛС. Доверчивые пенсионеры передавали информацию, а затем получали звонки от «сотрудников правоохранительных органов», которые пугали потерю средств и требовали собрать наличные для передачи курьеру.
Злоумышленник приезжал в Хабаровск специально для этого и за курьерские услуги получал от 15 до 20 тысяч рублей. Во время обыска квартиры, арендованной фигурантом, полиция изъяла около 1,8 миллиона рублей, предназначенных для перевода мошенникам.
Предварительно установлена причастность задержанного к трём эпизодам мошенничества с общим ущербом для потерпевших свыше 3 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Хабаровску напоминают горожанам быть внимательными при звонках от неизвестных и не передавать личные данные посторонним.