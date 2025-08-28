В Хабаровске курьер из Приморья обманул пенсионеров на миллионы

По данным следствия, аферисты звонили пожилым хабаровчанам от имени операторов связи и объясняли, что нужно заменить номер телефона. В ходе разговора злоумышленники убеждали граждан сообщить паспортные данные и СНИЛС. Доверчивые пенсионеры передавали информацию, а затем получали звонки от «сотрудников правоохранительных органов», которые пугали потерю средств и требовали собрать наличные для передачи курьеру.