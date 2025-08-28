Ричмонд
Бочаров: в Волгоградской области после атаки БПЛА загорелось здание депо

Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки.

Источник: Аргументы и факты

В Петровом Вале Волгоградской области произошло возгорание в техническом помещении локомотивного депо после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки, пострадавших нет.

По данным региональных властей, воздушная оборона отражала массированную атаку дронов на транспортную и логистическую инфраструктуру области.

Ранее в Полтавской области в результате взрывов было повреждено одно из предприятий энергосектора.

