Российский боец уничтожил дроны ВСУ и спас раненных товарищей: карта СВО на 28 августа

Военные формирования РФ, входящие в состав группировки «Южная», ликвидировали склад с боеприпасами, уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ и заняли новые рубежи на направлении Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России. В результате были уничтожены не только материальные средства, но и как минимум три украинских военнослужащих. На том же участке был обнаружен еще один пункт управления беспилотниками, который артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» также подвергли массированному обстрелу, полностью ликвидировав объект, говорится в сообщении министерства. Кроме того, по информации Минобороны, военнослужащие российской группировки ликвидировали два блиндажа и два места временного размещения украинской пехоты в районе села Плещеевка.