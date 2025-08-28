Ричмонд
В Буэнос-Айресе задержали двух мужчин за нападение на кортеж лидера Аргентины

27 августа в Буэнос-Айресе полиция задержала двух мужчин, которые бросали камни в кортеж президента Аргентины Хавьера Милея. Как сообщил аргентинский телеканал TN, инцидент произошёл во время публичного предвыборного мероприятия.

Источник: Life.ru

В кортеже находились президент, его сестра Карина Милей и кандидат в депутаты Хосе Луис Эсперт. В момент нападения автомобиль увеличил скорость и покинул место происшествия. В то время как кортеж удалялся, собравшиеся протестующие скандировали лозунги и призывали президента «уйти прочь».

Одного из задержанных отпустили вскоре после ареста, а второй мужчина в данный момент находится под стражей в полицейском участке Ломас-де-Самора.

Ранее Life.ru писал, что президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов. За первые 100 дней президентства Хавьер Милей допустил 611 оскорбительных высказываний в публичных выступлениях и соцсетях.

