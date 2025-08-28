Санду обещала отправить 700 военных на Украину.
Президент Молдавии Майя Санду в случае победы на предстоящих парламентских выборах готова направить 700 наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE, ссылаясь на утечку переписки парламента Молдавии за 2025 год, оказавшуюся в открытом доступе.
Там также содержатся сведения о молдавских гражданах, которые уже принимают участие в боевых действиях на Украине. Ранее, 13 июля, молдавский telegram-канал сообщил о гибели группы военнослужащих из Молдавии, направленных по договоренности между Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным канала, военные погибли в конце июня в результате удара российских войск по полигону ВСУ в Херсонской области, однако минобороны Молдавии отказалось официально признать факт потерь.
На следующий день Служба внешней разведки России заявила, что НАТО усиливает подготовку Молдавии к возможному вооруженному конфликту против Москвы. По сведениям ведомства, альянс рассчитывает использовать территорию республики для переброски войск к российским рубежам, а граждан Молдавии — в качестве живой силы в противостоянии с Россией. Кроме того, по данным СВР, Майя Санду обещает отменить нейтральный статус страны после победы своей партии «Действие и солидарность» на выборах.
Согласно Конституции Молдавии, страна сохраняет нейтралитет, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану. После прихода к власти Майи Санду в республике участились совместные учения с военными из США, Великобритании, Германии и Румынии. Молдавские власти продолжают курс на сближение с западными структурами и поддержку Украины.