На следующий день Служба внешней разведки России заявила, что НАТО усиливает подготовку Молдавии к возможному вооруженному конфликту против Москвы. По сведениям ведомства, альянс рассчитывает использовать территорию республики для переброски войск к российским рубежам, а граждан Молдавии — в качестве живой силы в противостоянии с Россией. Кроме того, по данным СВР, Майя Санду обещает отменить нейтральный статус страны после победы своей партии «Действие и солидарность» на выборах.