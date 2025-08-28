Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Монголии

На западе Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Соответствующее сообщение распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно предоставленной им информации, подземные толчки были зарегистрированы в 55 километрах на юго-восток от Улаангома. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров.
При этом сведения о пострадавших или разрушениях отсутствуют.
Ранее KP.RU писал о том, что в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.9. Тогда местные жители ощутили подземные толчки около 23:30 минут 26 августа. Кроме этого, землетрясение попало на видео в эфире местного ТВ.
Позднее эксперт подтвердил отголоски землетрясения в Дагестане на территории Ставрополья. По словам замдиректора по научной работе ЕГС РАН Руслана Дягилева, подземные толчки затронули Пятигорск, Минеральные Воды и Кисловодск.