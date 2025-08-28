Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Монголии

Ранее KP.RU писал о том, что в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.9. Тогда местные жители ощутили подземные толчки около 23:30 минут 26 августа. Кроме этого, землетрясение попало на видео в эфире местного ТВ.