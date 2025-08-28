В Волгоградской области предупредили о задержках поездов из-за атаки БПЛА

По данным ведомства, загорелось помещение, не относящееся к пассажирской инфраструктуре. На месте работает работает оперативный штаб.
Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщал, что в регионе была отражена массированная атака дронов. По словам господина Бочарова, пожар был потушен, пострадавших нет.
