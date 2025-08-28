Бывший депутат Заксобрания Приморского края отправлен судом в СИЗО

Руслан Маноконов, бывший заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края, получил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Решение суда было принято с учётом мнения представителя прокуратуры региона. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.
Маноконов, которому сейчас 52 года, занимал указанную должность в региональном парламенте до 2019 года. Его полномочия были прекращены в связи с обвинениями в мошенничестве при выплатах, за что он вместе с помощником получил наказание в виде 3 лет 9 месяцев заключения в колонии общего режима. После отбытия приблизительно двух лет наказания экс-депутат вышел по условно-досрочному освобождению в октябре 2020 года.
Уже в этом году, в ночь на 3 августа, Маноконов оказался участником конфликта у кафе «Терраса» в районе первого пляжа микрорайона Ливадия города Находки. По данным следствия, он и ещё несколько человек из хулиганских побуждений устроили драку с мужчиной, который вступил с ними в спор. В ходе инцидента человек, которого избивали, ранил Маноконова ножом в бедро и попытался скрыться от нападавших на автомобиле, за рулём которого находилась его супруга.
Товарищи раненного экс-депутата спровоцировали ДТП, чтобы остановить автомобиль и продолжили избиение, однако пострадавшему вновь удалось скрыться. Тогда фигуранты схватили супругу пострадавшего и удерживали её в машине, пытаясь выяснить местонахождение супруга, но и женщина сумела убежать.
В связи с произошедшими событиями полиция возбудила уголовные дела по статье 126 УК РФ, части 2, пункту «а» — похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и статье 213 УК РФ, части 2 — грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся применением насилия группой лиц по предварительному сговору с использованием предметов в качестве оружия.
26 августа прошли обыски по месту жительства Руслана Маноконова, связанные с недавно открытыми уголовными делами. Расследование продолжается, ведётся сбор доказательств, в том числе о причастности подозреваемых к другим преступлениям.
Прокуратура региона поддержала ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырём фигурантам уголовного дела, связанным с описанными событиями в Находке.