Бывший депутат Заксобрания Приморского края отправлен судом в СИЗО

Уже в этом году, в ночь на 3 августа, Маноконов оказался участником конфликта у кафе «Терраса» в районе первого пляжа микрорайона Ливадия города Находки. По данным следствия, он и ещё несколько человек из хулиганских побуждений устроили драку с мужчиной, который вступил с ними в спор. В ходе инцидента человек, которого избивали, ранил Маноконова ножом в бедро и попытался скрыться от нападавших на автомобиле, за рулём которого находилась его супруга.