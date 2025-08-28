Ричмонд
В шахте Красноярского края погиб рабочий при обрушении породы

Следственные органы начали проверку по факту гибели 30-летнего рабочего в шахте Курагинского района.

По предварительной информации, мужчина, гражданин Узбекистана, проводил буровые работы для укрепления горных выработок, когда произошло внезапное обрушение породы.

Трагедия произошла во время плановой смены, когда в шахте находились 48 человек. Несмотря на оперативное выставление постов безопасности на аварийном участке, спасти рабочего не удалось — он скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Параллельно проводится проверка соблюдения всех норм промышленной безопасности на предприятии.

Ранее рассказывали, что в Красноярске возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке.