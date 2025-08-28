Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Узбекистана погиб под завалом на шахте в Красноярском крае

На шахте «Артемовский рудник» в Курагинском районе Красноярского края произошел несчастный случай, повлекший гибель рабочего.

На шахте «Артемовский рудник» в Курагинском районе Красноярского края произошел несчастный случай, повлекший гибель рабочего.

По предварительной информации прокуратуры, 30-летний гражданин Узбекистана проводил буровые работы для последующего укрепления породы, когда произошло внезапное обрушение горной массы. Рабочий оказался под завалами и скончался на месте от полученных травм.

На момент происшествия шахта функционировала в штатном режиме, а под землей находилось 48 человек, из которых никто, кроме погибшего, не пострадали. Предприятие специализируется на добыче драгоценных металлов.

В настоящее время прокуратура Красноярского края проводит проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с кодом от домофона.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.