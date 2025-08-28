Гражданин Узбекистана погиб под завалом на шахте в Красноярском крае

На шахте «Артемовский рудник» в Курагинском районе Красноярского края произошел несчастный случай, повлекший гибель рабочего.
По предварительной информации прокуратуры, 30-летний гражданин Узбекистана проводил буровые работы для последующего укрепления породы, когда произошло внезапное обрушение горной массы. Рабочий оказался под завалами и скончался на месте от полученных травм.
На момент происшествия шахта функционировала в штатном режиме, а под землей находилось 48 человек, из которых никто, кроме погибшего, не пострадали. Предприятие специализируется на добыче драгоценных металлов.
В настоящее время прокуратура Красноярского края проводит проверку для установления всех обстоятельств и причин трагедии.
