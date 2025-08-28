В Волгоградской области остановили движение поездов из-за атаки БПЛА

28 августа в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги — филиала РЖД.
Отмечается, что после падения обломков БПЛА загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Также в компании предупредили о возможных задержках поездов. Координирует работы по ликвидации последствий ЧП созданный оперативный штаб.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, возгорание технического сооружения локомотивного депо в населённом пункте Петров Вал произошло вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Накануне в результате атаки беспилотного летательного аппарата на центральный район Ростова-на-Дону оказались повреждены не менее семи многоквартирных жилых домов. На Халтуринском переулке в зданиях массово выбиты окна.