В Волгоградской области остановили движение поездов из-за атаки БПЛА

В Волгоградской области предупредили о возможной задержке поездов.

Источник: Комсомольская правда

28 августа в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. Об этом сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги — филиала РЖД.

Отмечается, что после падения обломков БПЛА загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также в компании предупредили о возможных задержках поездов. Координирует работы по ликвидации последствий ЧП созданный оперативный штаб.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, возгорание технического сооружения локомотивного депо в населённом пункте Петров Вал произошло вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Накануне в результате атаки беспилотного летательного аппарата на центральный район Ростова-на-Дону оказались повреждены не менее семи многоквартирных жилых домов. На Халтуринском переулке в зданиях массово выбиты окна.

