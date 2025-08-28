Politico: Украина не выстоит перед российским прорывом на линии фронта

Эксперты также уточняют, что продолжение конфликта между Россией и Украиной усиливает экономические трудности в странах Европы и угрожает единству трансатлантического альянса. По информации издания, конфликт создает риски для европейских экономик, а также способствует внутренним разногласиям среди союзников по НАТО. Кроме того, подчеркивается, что предоставляемые Украине западные гарантии безопасности не обеспечивают необходимой поддержки и не способны изменить ситуацию на поле боя.