Гарантии безопасности не обеспечивают необходимой поддержки для Украины.
ВСУ испытывает критическую нехватку людей. Это увеличивает вероятность прорыва российскими войсками линии соприкосновения, что может привести к потере контроля территорий. Об этом сообщает аналитический центр European Policy Institute (EPI).
«Учитывая острую нехватку живой силы на Украине, всегда существует вероятность прорыва линии фронта, который Украина не сможет повернуть вспять. Россия может добиться большего, если будет продолжать упорно продвигаться», — приводит слова центра Politico.
Эксперты также уточняют, что продолжение конфликта между Россией и Украиной усиливает экономические трудности в странах Европы и угрожает единству трансатлантического альянса. По информации издания, конфликт создает риски для европейских экономик, а также способствует внутренним разногласиям среди союзников по НАТО. Кроме того, подчеркивается, что предоставляемые Украине западные гарантии безопасности не обеспечивают необходимой поддержки и не способны изменить ситуацию на поле боя.