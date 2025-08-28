Ричмонд
Фрагменты БПЛА повредили крышу дома и электропроводку в селе Ростовской области

Слюсарь сообщил об эвакуации 89 жителей из-за возможности детонации после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения обломков БПЛА на кровлю жилого строения в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области из-за возможности детонации было эвакуировано 89 человек, проживавших в данном и surrounding частных домах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районе», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По его уточнениям, падение фрагментов БПЛА на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское привело к повреждению электропроводки и обесточиванию домовладения.

Основной угрозой стала неразорвавшаяся боевая часть дрона, из-за которой спасателям пришлось эвакуировать 89 жителей — в том числе несовершеннолетних — из 51 частного дома в непосредственной близости от эпицентра происшествия.

Кроме этого, как уточнил Слюсарь, большую часть людей взяли к себе родные. Для остальных 12 человек был развернут временный пункт размещения в местном доме культуры.

Напомним, что накануне Слюсарь проинформировал о последствиях атаки БПЛА в ночь на 27 августа.

