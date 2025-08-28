Шесть нелегальных кредиторов нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае специалисты Банка России нашли шесть компаний, которые незаконно выдавали кредиты населению. Все они работали без лицензий и не имели права предоставлять финансовые услуги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В отличие от легальных участников финансового рынка черные кредиторы работают вне правового поля. Обратившись к ним, люди очень рискуют, ведь нелегалы могут не только сильно завысить проценты по кредиту, но и применить незаконные методы возврата долга», — рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Некоторые компании выдавали краткосрочные займы в криптовалюте. Деньги переводились на электронный кошелек заемщика, но сумма долга указывалась в рублях по курсу на момент выдачи. Когда курс криптовалюты менялся, менялся и размер долга — в итоге многие клиенты оказывались в сложной ситуации.
Чтобы избежать подобных рисков, в Центробанке рекомендуют проверять легальность компаний заранее. Сделать это можно через приложение «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка».