Шесть нелегальных кредиторов нашли в Хабаровском крае

«В отличие от легальных участников финансового рынка черные кредиторы работают вне правового поля. Обратившись к ним, люди очень рискуют, ведь нелегалы могут не только сильно завысить проценты по кредиту, но и применить незаконные методы возврата долга», — рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.