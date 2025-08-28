Посетители «Крокуса» вышли подышать перед концертом незадолго до его начала

В ходе судебного разбирательства по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» несколько очевидцев заявили, что избежали трагедии благодаря случайному уходу из зала за считанные минуты до атаки.
Одни выходили подышать воздухом, другие — за водой или на перекур. По словам одного из участников процесса, именно в этот момент в здание начали заходить террористы, и вернуться в зал он уже не смог.
Ранее сообщалось, как двое невооруженных мужчин пытались помешать террористам в концертном зале «Крокус Сити Холл», когда они расстреливали людей, но были застрелены сами.