В Шымкенте загорелся склад с макулатурой

В Шымкенте произошёл пожар на складе по сбору макулатуры, передает BAQ.KZ.
По данным ДЧС города, возгорание произошло на складе, расположенном на улице Жибек жолы в Каратауском районе.
По прибытию пожарных расчётов по повышенному рангу горела кровля здания и макулатура внутри склада на площади около 120 кв. м.
«Несмотря на развившуюся стадию пожара, сильное задымление и большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными горючими материалами огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.