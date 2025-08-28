Экс-замглавы МВД Красноярского края получил увеличенный срок за разглашение государственной тайны

По информации прокуратуры Красноярского края, детали дела не были раскрыты в суде. Привалихин уже имел два предыдущих осуждения за коррупционные преступления. В первом случае ему был назначен срок 12 лет строгого режима, лишение звания подполковника и штраф в размере 24 миллионов рублей. Следствие установило, что он незаконно получил денежные средства и имущество на сумму почти 9 миллионов рублей от руководителя ритуальной компании.