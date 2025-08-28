Экс-замглавы МВД Красноярского края получил увеличенный срок за разглашение государственной тайны

Красноярский краевой суд рассмотрел уголовное дело против бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе краевого МВД Михаила Привалихина, который был осужден за разглашение государственной тайны.
По информации прокуратуры Красноярского края, детали дела не были раскрыты в суде. Привалихин уже имел два предыдущих осуждения за коррупционные преступления. В первом случае ему был назначен срок 12 лет строгого режима, лишение звания подполковника и штраф в размере 24 миллионов рублей. Следствие установило, что он незаконно получил денежные средства и имущество на сумму почти 9 миллионов рублей от руководителя ритуальной компании.
Во втором деле срок наказания для Привалихина был увеличен до 13 лет. Обвинение утверждает, что он организовал задержание гражданина Красноярска под предлогом незаконного оборота наркотиков и вымогал деньги, угрожая ему последствиями. В итоге потерпевший передал через посредника 300 тысяч рублей.
С учетом всех приговоров, краевой суд назначил Привалихину окончательный срок в 14,5 лет колонии. Приговор пока не вступил в законную силу и будет обжалован в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.