Украинские беспилотники атаковали Самару — целью мог стать завод

В ночь с 28 на 29 августа 2025 года в Самаре произошла атака украинских беспилотников.

В ночь с 28 на 29 августа 2025 года в Самаре произошла атака украинских беспилотников. Как сообщает Telegram-канал Mash, их целью, предположительно, был один из городских заводов.

По словам местных жителей, первые взрывы прозвучали в 3:23 мск. Затем последовала серия новых ударов — около десяти. Очевидцы утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте: из-за этого дрожали окна домов и срабатывали сигнализации автомобилей.

Предварительно, они атакуют один из местных заводов, отмечает источник.

На фоне атаки в самарском аэропорту был введен план «Ковер». В результате ограничений задержаны два рейса: один на взлёт, другой на посадку.

По данным Telegram-канала SHOT, в районе одного из промышленных предприятий на окраине города заметен дым и зарево пожара.

Накануне ночью беспилотники также атаковали город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области, где произошло возгорание вблизи железнодорожной станции.

