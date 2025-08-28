Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиры избили женщину-таксиста в Иркутске. Видео

В Усть-Илимске Иркутской области группа нетрезвых пассажиров напала на женщину-водителя такси после отказа перевозить пятерых человек одновременно. Об этом сообщает «Инцидент Иркутск».

В Иркутске избили женщину-таксиста.

В Усть-Илимске Иркутской области группа нетрезвых пассажиров напала на женщину-водителя такси после отказа перевозить пятерых человек одновременно. Об этом сообщает «Инцидент Иркутск».

«Сели в машину четверо: подросток, которого “родители” предложили посадить в багажник, что б сели все пять человек, женщина и двое мужчин. “…” в машине начался балаган, ор, оскорбления и я попросила покинуть мой автомобиль», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая также утверждает, что после отказа продолжать поездку они начали ее оскорблять, а затем перешли к физическому насилию. Женщину ударили по лицу и голове, также повреждения получил автомобиль. По ее словам, один из нападавших представился бывшим сотрудником полиции.