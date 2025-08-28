Пассажиры избили женщину-таксиста в Иркутске. Видео

Кроме того, отмечается, что пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая также утверждает, что после отказа продолжать поездку они начали ее оскорблять, а затем перешли к физическому насилию. Женщину ударили по лицу и голове, также повреждения получил автомобиль. По ее словам, один из нападавших представился бывшим сотрудником полиции.