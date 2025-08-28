89 человек эвакуировали в Ростовской области в результате атаки БПЛА

По информации главы региона, в селе Маньково-Калитвенское обломки БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку. Двухквартирный дом остался без света. Из-за риска взрыва боевой части, застрявшей в кровле, эвакуировали 89 человек, включая детей, из этого и 50 соседних домов. Большинство жителей разместились у родственников, 12 человек, включая двоих детей, — в пункте временного размещения в сельском доме культуры.
Место падания неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперов.
