В Волгоградской области после падения БПЛА приостановили движение поездов

«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено, идет обследование инфраструктуры.
«Возможна задержка пассажирских поездов», — предупредили в РЖД.
Для координации работ по ликвидации последствий ЧП на Приволжской железной дороге создали оперативный штаб.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за обломков БПЛА в Петровом Вале загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.