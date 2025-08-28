Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области после падения БПЛА приостановили движение поездов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Источник: © РИА Новости

«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено, идет обследование инфраструктуры.

«Возможна задержка пассажирских поездов», — предупредили в РЖД.

Для координации работ по ликвидации последствий ЧП на Приволжской железной дороге создали оперативный штаб.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за обломков БПЛА в Петровом Вале загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили.

В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше