Здание депо загорелось под Волгоградом из-за обломков БПЛА, остановлены поезда

Здание локомотивного депо загорелось в городе Петровом Вале Волгоградской области из-за обломков беспилотника, движение поездов через станцию приостановлено. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Силы противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры. В результате падения обломков беспилотника загорелось одно из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал, — приводит его слова администрация региона в Telegram-канале.
Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.
В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что движение поездов через станцию Петров Вал приостановили.
— В настоящее время идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов, — сказано в Telegram-канале филиала РЖД.
В эту же ночь украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города, сообщил Telegram-канал Mash.