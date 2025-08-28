Более 300 человек ищут пропавшего в Артемовском восьмилетнего Тимофея

Масштабная поисковая операция по розыску восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал 26 августа, продолжается в Артемовском третьи сутки. В ночь на четверг в ней одновременно были задействованы более 300 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Вечером 27 августа на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика — футболка, джинсы, сланцы.
Волонтеры не прекращали работу ни на минуту. К поискам подключилось МЧС и полиция, а также несколько поисковых отрядов. В частности, «ЛизаАлерт», а также добровольческие организации «Скорпион», «РМК Поиск», «Мамонт» и «Доброволец».
Общими усилиями они пешком, на автомобилях и с помощью авиации обследовали уже более 1000 километров территории — леса, дороги и районы вокруг карьера, где мальчика видели в последний раз.
— Люди объединяют усилия, чтобы охватить как можно больше направлений. Совместно с полицией отрабатываются все возможные версии, — сообщили в штабе поиска.
Для продолжения работ срочно требуется помощь: волонтерам нужны фонари, батарейки, бензин и дизельное топливо для техники, электросушилки для обуви, скотч и файлы для ориентировок. Всё необходимое можно привезти в оперативный штаб по адресу: город Артемовский, улица Чайковского, 2, в школу № 6.
По данным отряда «Прорыв», ранее мальчик не пропадал, семья является благополучной. Последний раз ребёнка видели возле карьера, после чего родственники некоторое время искали его самостоятельно.
Напомним приметы Тимофея: рост приблизительно 135 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза. На момент исчезновения на нём была синяя футболка, чёрные брюки и бордовые сланцы.