Более 300 человек ищут пропавшего в Артемовском восьмилетнего Тимофея

Масштабная поисковая операция по розыску восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал 26 августа, продолжается в Артемовском третьи сутки. В ночь на четверг в ней одновременно были задействованы более 300 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.