Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

В ночное время средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области, уничтожив цели в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
В селе Маньково-Калитвенское обломки одного из аппаратов упали на крышу жилого дома, повредив электропроводку и оставив строение без электричества.
Поскольку в кровле застряла часть боекомплекта, возникла угроза детонации, из-за чего было принято решение об эвакуации 89 человек из повреждённого и соседних домов.
Большинство жителей временно разместились у родственников, ещё 12 человек, включая двоих детей, находятся в пункте временного размещения на базе сельского дома культуры. Район падения неразорвавшегося фрагмента оцеплен, ожидается работа сапёров.
Ранее в Петровом Вале Волгоградской области произошло возгорание в техническом помещении локомотивного депо после падения обломков беспилотного летательного аппарата.