Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области

В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома, повредив электропроводку.

Источник: Аргументы и факты

В ночное время средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области, уничтожив цели в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

В селе Маньково-Калитвенское обломки одного из аппаратов упали на крышу жилого дома, повредив электропроводку и оставив строение без электричества.

Поскольку в кровле застряла часть боекомплекта, возникла угроза детонации, из-за чего было принято решение об эвакуации 89 человек из повреждённого и соседних домов.

Большинство жителей временно разместились у родственников, ещё 12 человек, включая двоих детей, находятся в пункте временного размещения на базе сельского дома культуры. Район падения неразорвавшегося фрагмента оцеплен, ожидается работа сапёров.

Ранее в Петровом Вале Волгоградской области произошло возгорание в техническом помещении локомотивного депо после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше