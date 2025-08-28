Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Ростовской области

В ночь на 29 августа 2025 года украинские беспилотники попытались атаковать север Ростовской области. Атака была отражена средствами противовоздушной обороны, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В селе Маньково-Калитвенское обломки одного из аппаратов упали на крышу жилого дома, повредив электропроводку. Дом, рассчитанный на два хозяина, остался без электричества.
Наибольшую угрозу представлял боевой блок беспилотника, застрявший в кровле. Из-за риска взрыва были эвакуированы жители пострадавшего строения и ещё около 50 домовладений поблизости — всего 89 человек.
Часть эвакуированных временно разместилась у родственников, 12 человек были доставлены в пункт временного размещения на базе сельского дома культуры.
Место падения оцеплено, ожидается прибытие сапёров.
Ранее сообщалось, что украинские военные из-за дефицита штатных боеприпасов начали печатать на 3D-принтерах самодельные аналоги противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» и применять их на харьковском направлении.
