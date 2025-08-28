Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Ростовской области

По его словам, дроны были уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В селе Маньково-Калитвенское обломки одного из аппаратов упали на крышу жилого дома, повредив электропроводку. Дом, рассчитанный на два хозяина, остался без электричества.