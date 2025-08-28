В Хабаровском крае виновнику ДТП с четырьмя погибшими вынесли приговор

Как сообщили в прокуратуре региона, ДТП произошло год назад в районе озера Гасси. Подсудимый ехал в авто со своей семьей, вывернул на встречку и столкнулся с Toyota Allion. От удара машины загорелись. Водитель и двое пассажиров «тойоты» — мама и малыш — погибли на месте происшествия. Жена виновника скончалась в больнице, их двухмесячному ребенку причинен тяжкий вред здоровью.