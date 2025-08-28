В Хабаровском крае виновнику ДТП с четырьмя погибшими вынесли приговор

Как сообщили в прокуратуре региона, ДТП произошло год назад в районе озера Гасси. Подсудимый ехал в авто со своей семьей, вывернул на встречку и столкнулся с Toyota Allion. От удара машины загорелись. Водитель и двое пассажиров «тойоты» — мама и малыш — погибли на месте происшествия. Жена виновника скончалась в больнице, их двухмесячному ребенку причинен тяжкий вред здоровью.
Своей вины мужчина не признал в суде. Но на основании доказательств суд вынес решение — признать его виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц).
Наказание — три года лишения свободы в колонии-поселении. Родственникам погибших он должен выплатить свыше 6 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.