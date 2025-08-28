США шантажируют Индию из-за закупок российской нефти

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не проявляют готовности сделать это, и я озадачен. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди — великий лидер, Индия — это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: “Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть”», — заявил Питер Наварро в беседе с Bloomberg TV. Наварро объяснил, что Белый дом рассчитывает на уступку Индии в энергетическом вопросе, считая это главным условием для снижения пошлин.