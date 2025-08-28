Ричмонд
США шантажируют Индию из-за закупок российской нефти

США обещают Индии немедленно снизить пошлины на ее товары с 50% до 25% в обмен на отказ от импорта российской нефти. Об этом заявил старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

США требуют от Индии отказаться от нефти из России.

США обещают Индии немедленно снизить пошлины на ее товары с 50% до 25% в обмен на отказ от импорта российской нефти. Об этом заявил старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. Но они не проявляют готовности сделать это, и я озадачен. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди — великий лидер, Индия — это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: “Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть”», — заявил Питер Наварро в беседе с Bloomberg TV. Наварро объяснил, что Белый дом рассчитывает на уступку Индии в энергетическом вопросе, считая это главным условием для снижения пошлин.

По информации Bloomberg, Вашингтон ведет аналогичные переговоры и с Китаем, требуя от крупнейших азиатских экономик прекратить закупки российской нефти. Наварро подчеркнул, что Белый дом рассматривает дальнейшее повышение тарифов в отношении стран, которые продолжают сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

Ранее, 27 августа, глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил о намерении Вашингтона и Нью-Дели заключить двустороннее торговое соглашение. В этот же день вступили в силу новые 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные Соединенными Штатами в ответ на импорт Индией российской нефти. С учетом действующих ограничений, общая ставка для товаров из Индии теперь составляет 50%. По данным американских властей, Индия оказалась среди торговых партнеров с самыми высокими пошлинами на экспорт в США.