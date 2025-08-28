Экс-главу Минздрава Польши избили за ковидные ограничения в стране

Экс-министр здравоохранения Польши (2020−2023) Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седлец, расположенном в Велькопольском воеводстве на западе страны. Инцидент произошел из-за его политики во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила радиостанция RMF24.