Экс-главу Минздрава Польши избили за ковидные ограничения в стране

Экс-министр здравоохранения Польши (2020−2023) Адам Недзельский подвергся нападению в городе Седлец, расположенном в Велькопольском воеводстве на западе страны. Инцидент произошел из-за его политики во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила радиостанция RMF24.
Согласно полученной информации, мужчины, напавшие на политика, выразили недовольство решениями Недзельского в период борьбы с коронавирусом.
Бывший министр не получил серьезных травм, нападавшие были задержаны местной полицией. Допрос задержанных запланирован на четверг, 28 августа.