Командный пункт под сумами попал под удар

Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении, в том числе среди командования, после ракетного удара по командному пункту. Об этом сообщают в российских силовых структурах.

ВСУ выводит свои подразделения после удара по командному пункту.

«Командование ВСУ выводит с Сумского направления подразделения 110-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что подразделения понесли значительные потери в боях около Андреевки.

Уточняется, что удар по командному пункту был нанесен около недели назад, после чего часть личного состава бригады была эвакуирована. Подробности о численности потерь и состоянии раненых не уточняются.