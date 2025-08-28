Около 90 человек эвакуировали в Ростовской области из-за риска детонации БПЛА

89 человек эвакуировали в Ростовской области из-за риска детонации беспилотника, который застрял в кровле жилого дома. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ночью 28 августа в Ростовской области силы ПВО ликвидировали беспилотники в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
— В селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей, — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В эту же ночь украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города, сообщил Telegram-канал Mash. Помимо этого, из-за падения обломков беспилотника в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.