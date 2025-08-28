Сибирячка заплатила за щенка, которого так и не увидела — продавец оказался мошенником

Жительница Усолья-Сибирского стала жертвой мошенников, которые обманули ее под видом продажи щенка породы чихуахуа. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, женщина потеряла почти 8 тысяч рублей, поверив аферистам.
— Все началось с объявления на популярном сайте, где якобы заводчик из села Карымск предлагал собаку. Покупательница договорилась о сделке, перевела 6 тысяч рублей в качестве предоплаты и еще 1,5 тысячи — за доставку. Но в назначенный день щенка так и не привезли, а продавец внезапно перестал отвечать на сообщения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и решают вопрос о заведении уголовного дела.
Важно! Мошенники часто используют одинаковые схемы. Они переводят разговор в мессенджеры, показывают фото «товара» и даже фальшивые документы, чтобы усыпить бдительность. Просят паспортные данные и данные карты для «оформления оплаты» и предлагают цены гораздо ниже рыночных. Если вы столкнулись с подобным — не теряйте время, сразу обращайтесь в полицию.