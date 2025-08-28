Сибирячка заплатила за щенка, которого так и не увидела — продавец оказался мошенником

— Все началось с объявления на популярном сайте, где якобы заводчик из села Карымск предлагал собаку. Покупательница договорилась о сделке, перевела 6 тысяч рублей в качестве предоплаты и еще 1,5 тысячи — за доставку. Но в назначенный день щенка так и не привезли, а продавец внезапно перестал отвечать на сообщения, — рассказали в пресс-службе ведомства.