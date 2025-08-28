Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над территорией России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 102 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в четверг, 28 августа, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, 22 дрона сбили над Черным морем. По 21 беспилотнику уничтожили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем и 11 — над Крымом.
Помимо этого, по три вражеских БПЛА ликвидировали над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 28 августа украинские военные атаковали беспилотниками Самару, взрывы слышны на юге города. Помимо этого, из-за падения обломков беспилотника в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.
Также врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что 89 человек пришлось эвакуировать в Ростовской области из-за риска детонации беспилотника, который застрял в кровле жилого дома.