Медведь набросился на пожилого мотоциклиста на горной трассе

73-летний мотоциклист пострадал от нападения бурого медведя на горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщает издание Romania Insider.
Инцидент произошёл в районе Валя луи Стан между крепостью Поенари и плотиной Видрару. Мужчина остановился из-за пробки, когда к нему приблизился хищник и укусил за правую икру. Медики оказали помощь на месте, однако пенсионер отказался от госпитализации.
Власти страны ранее не раз предупреждали туристов об опасности кормления диких животных. Медведи, привыкшие к людям, всё чаще выходят на дороги. После трагического случая с гибелью человека в 2024 году министерство окружающей среды ужесточило наказание за кормление зверей — теперь штраф достигает €5000 (около 460 тысяч рублей).
Румыния располагает крупнейшей популяцией бурых медведей в Европе — от 10 до 12 тысяч особей. Это вызывает споры между экологами и властями: в 2024 году парламент утвердил квоту на отстрел 481 животного в год, более чем вдвое увеличив прежние нормы. Экологи же утверждают, что главная причина конфликтов — безответственное поведение туристов и туроператоров, привлекающих людей к медведям ради эффектных фотографий.
Нападения на Трансфэгэрэшане происходят не впервые. В июле 2025 года медведь напал на мотоциклиста из Италии, который остановился рядом со знаком «Не кормите медведей», и зверь растерзал мужчину. Текущее происшествие стало уже вторым за этот год на этой трассе.
