Медведь набросился на пожилого мотоциклиста на горной трассе

Румыния располагает крупнейшей популяцией бурых медведей в Европе — от 10 до 12 тысяч особей. Это вызывает споры между экологами и властями: в 2024 году парламент утвердил квоту на отстрел 481 животного в год, более чем вдвое увеличив прежние нормы. Экологи же утверждают, что главная причина конфликтов — безответственное поведение туристов и туроператоров, привлекающих людей к медведям ради эффектных фотографий.