Беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе работает ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, в настоящее время работают силы ПВО и оперативные службы.

В связи с атакой введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов в аэропорту Самары. Введены ограничения в работе мобильного интернета в целях безопасности граждан, добавил глава области.

Ранее в Волгоградской области после падения обломков беспилотника произошло возгорание в техническом помещении локомотивного депо.

Также силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области.

