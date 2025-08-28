Беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев, в настоящее время работают силы ПВО и оперативные службы.
В связи с атакой введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов в аэропорту Самары. Введены ограничения в работе мобильного интернета в целях безопасности граждан, добавил глава области.
Ранее в Волгоградской области после падения обломков беспилотника произошло возгорание в техническом помещении локомотивного депо.
Также силы ПВО отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области.
