Многодетную беременную казахстанку отправили за решетку: что она совершила

«Используя доверительные отношения с родственниками и знакомыми, а также распространяя ложные сведения через мессенджеры, подсудимая получила от 27 потерпевших значительные суммы — от 200 тысяч до 1,2 миллиона тенге. Общий ущерб составил более 13 миллионов тенге. Деньги подсудимая присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению, обязательств перед потерпевшими не выполняла. Часть средств потерпевшим была возмещена», — сказано в сообщении суда.