В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами

Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство», получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.