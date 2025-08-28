ПривЖД сообщила о задержке поездов из-за ЧП с БПЛА в Волгоградской области

Четыре поезда задерживаются в пути из-за ЧП с украинским беспилотником на станции Петров Вал в Волгоградской области. Об этом сообщил филиал РЖД Приволжская железная дорога.
Сегодня на территорию станции упали обломки БПЛА, в результате чего загорелось здание, не относящееся к пассажирской инфраструктуре, однако движение поездов через Петров Вал приостанавливалось, пояснили в ПривЖД.
Через некоторое время движение было возобновлено, но ситуация привела к задержке составов: № 107 Волгоград — Нижневартовск, № 505 Имеретинский Курорт — Саратов,№ 244 Новокузнецк — Анапа и № 358 Уфа — Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки не превышает одного часа, уточнили в филиале РЖД.
«Приволжская железная дорога использует все возможности для ввода поездов в график», — подчеркнули в компании.
Губернатор Андрей Бочаров информировал, что объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Сообщалось, что загорелось одно из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал.